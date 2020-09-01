«Приятно удивлена»: ООН ответила Поклонской по водной блокаде Крыма

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской дополнительные данные о водоснабжении Крыма пресной водой и перекрытии поставок со стороны Украины.

По словам Поклонской, ответ пришёл ей спустя три месяца после отправки обращения с призывом осудить водную блокаду полуострова и принять меры по возобновлению подачи воды, передаёт РИА Новости.

Поклонская также отметила, что лично ей предложили сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН по этому вопросу.

«Приятно удивлена конструктивной реакцией», - написала Поклонская в «Инстаграме». Она добавила, что уже обратилась к главе Крыма Сергею Аксёнову за дополнительной информацией для ООН.

Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу после присоединения Крыма к России в 2014 году. В последних заявлениях представителей Киева говорится, что возобновление подачи воды возможно только в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Наталья ПоклонскаяКрымООН
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