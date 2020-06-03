Новости за ночь: В Минпромторге назвали главные преимущества России перед другими странами
В Минпромторге рассказали о преимуществах России перед другими странами. Как пишет РИА Новости, глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул, что их четыре и к ним относятся кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. Он пояснил, что национальный дух заключается «в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы». Фундаментальная научная база России позволяет реализовывать даже самые технологически сложные задачи, уточняет RT.
Значительные объемы природных ресурсов, а частности углеводородов, позволяют реализовывать проекты по их переработке и дают недорогую электроэнергию. Кроме того, Россия может похвастаться высококлассными специалистами.
По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова, у России есть все шансы достойно пережить кризис, начавшийся из-за пандемии.
«Здесь есть два фактора. Первый – это то, что Россия глубоко погружена в международные экономические связи, и этот кризис не может не сказаться на очень открытой экономике России. Но есть, как я считаю, и положительный фактор. Он заключается в том, что Россия, которая в течение длительного исторического периода находилась в определённой изоляции (я имею в виду Советский союз и поправку Вэника-Джексона), имеет опыт и возможность существовать как отдельный экономический континент, находясь в самоизоляции. Это внушает оптимизм», -заявил парламентарий в беседе с НСН.
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