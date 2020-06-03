Новости за ночь: В Минпромторге назвали главные преимущества России перед другими странами

В Минпромторге рассказали о преимуществах России перед другими странами. Как пишет РИА Новости, глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул, что их четыре и к ним относятся кадры, наука, природные ресурсы и сила духа. Он пояснил, что национальный дух заключается «в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы». Фундаментальная научная база России позволяет реализовывать даже самые технологически сложные задачи, уточняет RT.

Значительные объемы природных ресурсов, а частности углеводородов, позволяют реализовывать проекты по их переработке и дают недорогую электроэнергию. Кроме того, Россия может похвастаться высококлассными специалистами.