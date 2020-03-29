СМИ: Минпромторг предлагает отменить НДС для фирм потребрынка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров выступил с инициативой отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, за исключением продуктовой торговли.
Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на письмо Мантурова главе правительства России Михаилу Мишустину. При этом подлинность документа подтвердили два источника агентства.
«Отменить начисление НДС для указанных секторов экономики на указанный период. По ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа», — сказано в письме из Минпромторга.
Также в министерстве считают целесообразным ввести аналогичные меры и по налогу на прибыль для предприятий потребительского рынка.
Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил последствия отсрочек налоговых платежей для предпринимателей и россиян.
«Думаю, все равно решение простить долги придется принимать, потому что бизнес сам их не оплатит. Но если принять это решение сейчас, будет совсем другое настроение и у бизнеса, и у рынка. Ведь каждый день сейчас – это уход с рынка каких-то предприятий. Надо дать немного оптимизма продержаться, сохранить команды и людей, чтобы через полгода поднимать экономику. Если предприниматель будет понимать, что у него полгода будут накапливаться долги, можно догадаться, как предприниматели будут поступать. Нужны налоговые каникулы», - заявил эксперт.
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