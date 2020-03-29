СМИ: Минпромторг предлагает отменить НДС для фирм потребрынка

Также в министерстве считают целесообразным ввести аналогичные меры и по налогу на прибыль для предприятий потребительского рынка.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил последствия отсрочек налоговых платежей для предпринимателей и россиян.

«Думаю, все равно решение простить долги придется принимать, потому что бизнес сам их не оплатит. Но если принять это решение сейчас, будет совсем другое настроение и у бизнеса, и у рынка. Ведь каждый день сейчас – это уход с рынка каких-то предприятий. Надо дать немного оптимизма продержаться, сохранить команды и людей, чтобы через полгода поднимать экономику. Если предприниматель будет понимать, что у него полгода будут накапливаться долги, можно догадаться, как предприниматели будут поступать. Нужны налоговые каникулы», - заявил эксперт.

