Новости за ночь: Трамп согласился выдвинуться на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп объявил соратникам по Республиканской партии, что «с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма» принимает номинацию в президенты США.

Трамп заявил, что Китай завладеет США, если победит Байден

Однопартийцы встретили заявление главы государства длинными овациями, пишут «Известия».

Трамп в своей речи заявил о прогрессе, достигнутом за четыре года президентства. Своих оппонентов из Демократической партии президент назвал «радикальным движением», которое может разрушить американский образ жизни.

Трамп также обвинил кандидата от демократов Джо Байдена, являвшегося вице-президентом при администрации Барака Обамы, в «бесконечных» войнах за рубежом. С его точки зрения, Байден ещё и «уничтожитель американских рабочих мест».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампВыборы Президента США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры