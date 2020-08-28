Новости за ночь: Трамп согласился выдвинуться на второй президентский срок
Президент США Дональд Трамп объявил соратникам по Республиканской партии, что «с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма» принимает номинацию в президенты США.
Однопартийцы встретили заявление главы государства длинными овациями, пишут «Известия».
Трамп в своей речи заявил о прогрессе, достигнутом за четыре года президентства. Своих оппонентов из Демократической партии президент назвал «радикальным движением», которое может разрушить американский образ жизни.
Трамп также обвинил кандидата от демократов Джо Байдена, являвшегося вице-президентом при администрации Барака Обамы, в «бесконечных» войнах за рубежом. С его точки зрения, Байден ещё и «уничтожитель американских рабочих мест».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru