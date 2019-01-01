Новости за ночь: Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Идлиба
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Идлиба
Американский президент Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Такое заявление появилось в официальном Twitter-аккаунте главы Белого дома. «Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят изо всех сил провинцию Идлиб в Сирии, и без разбора убивают многих мирных жителей. Мир смотри за этой бойней. Какова цель, что это вам даст? Прекратите!», — написал Трамп. Напомним, что Вашингтон ранее заявил о возможном применении химоружия в Сирии 19 мая. Российский МИД назвал это очередной инсценировкой.
Мэр Харькова объяснил необходимость переговоров Киева с Москвой
Украине необходимо начать прямые переговоры с Россией, поскольку за диалог выступают сами украинцы. С таким заявлением выступил мэр Харькова Геннадий Кернес. По его словам, «географическая близость к России — это данность», и Киеву нужно с умом подходить к выстраиванию политики с соседями, а также «не стесняться переговоров с Россией». Напомним, 31 мая лидер партии «Батькивщина» и экс-кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа», чтобы содействовать урегулированию конфликта в Донбассе. В сложившейся ситуации украинские власти обвиняют Москву. В России неоднократно указывали на абсурдность этих заявлений.
Россияне пожаловались на снижение зарплат
Почти пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты. Как сообщают «Известия», ссылаясь на выводы экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, по итогам 2018 года более 18 процентов россиян заметили снижение размера заработной платы. Результаты исследования также показали, что по итогам прошедшего года у 62,5 процентов россиян зарплаты не изменились. При этом доход вырос у 19,2 процентов граждан. Отмечается, что почти 42 процента респондентов заявили об увеличении трудовой нагрузки, у 52 процентов опрошенных она осталась на прежнем уровне, у 6,5 процентов — снизилась.
Boeing нашла бракованные детали у более чем 300 самолетов 737
Компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX. Об этом заявило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). В сообщении регулятора отмечается, что предкрылки «могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности». При этом речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX в США, а также 133 NG и 179 MAX во всем мире. Ранее сообщалось, что Boeing устранила неисправности программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета, на которых проходят обучение пилоты. Неправильная работа ПО считается одной из причин крушения самолета Boeing 737 Max в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Украинский прокурор созвал Совет по нацбезопасности после ролика в Youtube
- Трамп попросил Россию «бойню» мирных жителей в Сирии
- С ЕГЭ удалили более 140 выпускников
- Более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
- В РПЦ рассказали об «алкогольной проблеме» верующих