Новости за ночь: Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки Идлиба

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Компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX. Об этом заявило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). В сообщении регулятора отмечается, что предкрылки «могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности». При этом речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX в США, а также 133 NG и 179 MAX во всем мире. Ранее сообщалось, что Boeing устранила неисправности программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета, на которых проходят обучение пилоты. Неправильная работа ПО считается одной из причин крушения самолета Boeing 737 Max в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек.

