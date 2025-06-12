Сайт и приложение РЖД вновь подверглись DDoS-атаке

Сайт и мобильное приложение холдинга РЖД в очередной раз подверглись DDoS-атаке. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», - предупредили в РЖД.

По данным холдинга, кассы на станциях и вокзалах продолжают работу и продажу билетов в обычном режиме.

Хакеры уже атаковали сайт и приложение РЖД 6 июня, напоминает RT. По данным Роскомнадзора, кибератаку велииз США, Индонезии, Колумбии, Китая, Бразилии.

