Более 700 машин скопились у Крымского моста

Более 700 автомобилей находятся в очереди у Крымского моста. Об этом сообщил Telegram-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

По состоянию на 09:00 мск со стороны Тамани ожидают проезда 720 транспортных средств.

«Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», - указали в информационном центре.

Между тем Минобороны сообщило, что в ночь на 12 июня над Крымом уничтожили два беспилотника ВСУ самолетного типа, пишет Ura.ru.

