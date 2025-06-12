Более 700 машин скопились у Крымского моста
12 июня 202509:58
Более 700 автомобилей находятся в очереди у Крымского моста. Об этом сообщил Telegram-канал информцентра по дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.
По состоянию на 09:00 мск со стороны Тамани ожидают проезда 720 транспортных средств.
«Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», - указали в информационном центре.
Между тем Минобороны сообщило, что в ночь на 12 июня над Крымом уничтожили два беспилотника ВСУ самолетного типа, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru