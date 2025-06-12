Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения

Россия и Северная Корея обсуждают расширение авиасообщения. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения», - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что возобновление прямого железнодорожного сообщения между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном станет надежной основой для развития добрососедских отношений РФ и КНДР. Такие шаги подтверждают активное расширение взаимовыгодных двусторонних связей в различных областях.

Ранее стало известно, что РЖД с 17 июня запустит прямые поезда из Москвы до Пхеньяна, пишет Ura.ru.

