Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения
Россия и Северная Корея обсуждают расширение авиасообщения. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения», - указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что возобновление прямого железнодорожного сообщения между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном станет надежной основой для развития добрососедских отношений РФ и КНДР. Такие шаги подтверждают активное расширение взаимовыгодных двусторонних связей в различных областях.
Ранее стало известно, что РЖД с 17 июня запустит прямые поезда из Москвы до Пхеньяна, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru