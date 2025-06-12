В «Интервидении» примут участие представители 20 стран

Представители 20 государств примут участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов смотра.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ... Саудовская Аравия, Сербия... Таджикистан, Узбекистан, ЮАР», - говорится в сообщении.

Кроме того, в смотре примут участие артисты из России и США.

Как отметили организаторы, в четверг на Манежной площади в Москве пройдет церемония запуска часов обратного отсчета до «Интервидения». Конкурс состоится через сто дней.

Ранее стало известно, что Россию на «Интервидении» представит певец Шаман (Ярослав Дронов), артист исполнит песню «Прямо по сердцу», пишет Ura.ru.

