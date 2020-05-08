Новости за ночь: Трамп призвал отобрать Пулитцеровские премии за «антироссийские» статьи
Президент США Дональд Трамп раскритиковал оргкомитет Пулитцеровской премии, в этом году отметивший наградой в номинации «Международная журналистика» авторов The New York Times за серию статей об «операциях России по вмешательству в дела других стран».
Выступая в Белом доме в четверг, Трамп заявил, что лауреатов нужно заставить вернуть эти премии, потому что они получили их несправедливо — за материалы, которые, по словам американского лидера оказались ложными. Журналистов NYT он назвал жуликами и заявил, что оргкомитет Пулитцеровской премии будет опозорен да тех пор, пока не заберёт назад присуждённые награды, передаёт ТАСС.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что никакого сговора с Россией у него не было.
В Москве неоднократно отрицали вмешательство в выборы президента США в 2016 году, которые выиграл Трамп. Российская сторона также заявляла о невмешательстве во внутренние дела других стран. Присуждение Пулитцеровской премии за серию тематических статей в The New York Times посольство назвало «сборником неразбавленных русофобских измышлений».
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