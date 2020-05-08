Новости за ночь: Трамп призвал отобрать Пулитцеровские премии за «антироссийские» статьи

Выступая в Белом доме в четверг, Трамп заявил, что лауреатов нужно заставить вернуть эти премии, потому что они получили их несправедливо — за материалы, которые, по словам американского лидера оказались ложными. Журналистов NYT он назвал жуликами и заявил, что оргкомитет Пулитцеровской премии будет опозорен да тех пор, пока не заберёт назад присуждённые награды, передаёт ТАСС.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что никакого сговора с Россией у него не было.

В Москве неоднократно отрицали вмешательство в выборы президента США в 2016 году, которые выиграл Трамп. Российская сторона также заявляла о невмешательстве во внутренние дела других стран. Присуждение Пулитцеровской премии за серию тематических статей в The New York Times посольство назвало «сборником неразбавленных русофобских измышлений».

