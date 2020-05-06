Пригожин шутливо поздравил NYT с Пулитцером за антироссийские «расследования»
The New York Times получила Пулитцеровскую премию за ряд антироссийских расследований. Четыре из семи материалов были посвящены петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. В свою очередь, предприниматель шутливо поздравил издание и пообещал прислать в редакцию подарок.
Он напомнил, что Джозеф Пулитцер создал понятие «желтая пресса», а сама премия выдается за создание фейков с лучшим соотношением цена-качество. По мнению бизнесмена, The New York Times достойна этой премии
«Потягаться с "Нью-Йорк Таймс" мало кто может, разве что BBC, хотя на моей памяти есть издания и более яркие. Например, в советское время были журналы "Мурзилка" и "Крокодил", - подчеркнул Пригожина.
Бизнесмен также отметил, что сейчас у людей осталось немного развлечений. Даже в цирк не сходить, поэтому материалы газеты очень уместны.
«Сейчас, когда по всему миру сотни людей лишены общения и развлечений, а для желающих веселья закрыты даже цирки, "Нью-Йорк Таймс" остается настоящей отдушиной. Чтобы еще раз поздравить их, шлю им в редакцию небольшой подарок, который поможет скрасить тяготы пандемии», - подытожил он.
Ранее дипломаты посольства России в США назвали публикации NYT об РФ «сборником русофобских измышлений».
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