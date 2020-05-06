Пригожин шутливо поздравил NYT с Пулитцером за антироссийские «расследования»

The New York Times получила Пулитцеровскую премию за ряд антироссийских расследований. Четыре из семи материалов были посвящены петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. В свою очередь, предприниматель шутливо поздравил издание и пообещал прислать в редакцию подарок.

Он напомнил, что Джозеф Пулитцер создал понятие «желтая пресса», а сама премия выдается за создание фейков с лучшим соотношением цена-качество. По мнению бизнесмена, The New York Times достойна этой премии

«Потягаться с "Нью-Йорк Таймс" мало кто может, разве что BBC, хотя на моей памяти есть издания и более яркие. Например, в советское время были журналы "Мурзилка" и "Крокодил", - подчеркнул Пригожина.