Новости за ночь: Трамп предложил Путину помочь с пожарами в Сибири

1

Президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Эта тема поднималась в телефонном разговоре президентов США и России, который состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил искреннюю благодарность своему коллеге за столь внимательное отношение, предложение о помощи и отметил, что Москва при необходимости им воспользуется.

Ранее заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков сообщил, что очаги пожаров в Красноярском крае будут тушить одновременно четыре-пять военно-транспортных самолетов Ил-76. Там создается авиагруппировка в составе 10-и Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации.

