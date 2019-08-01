Новости за ночь: Трамп предложил Путину помочь с пожарами в Сибири
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров в Сибири
Президент США Дональд Трамп предложил российскому коллеге Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Эта тема поднималась в телефонном разговоре президентов США и России, который состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер выразил искреннюю благодарность своему коллеге за столь внимательное отношение, предложение о помощи и отметил, что Москва при необходимости им воспользуется.
Ранее заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков сообщил, что очаги пожаров в Красноярском крае будут тушить одновременно четыре-пять военно-транспортных самолетов Ил-76. Там создается авиагруппировка в составе 10-и Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации.
Малайзия призвала перестать голословно обвинять РФ по делу MH17
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении Boeing 777 под Донецком в июле 2014 года.
Глава малазийского МИД отметил, что у России и Малайзии — сходные точки зрения по делу сбитого самолета. Абдулла также выразил озабоченность в связи с тем, что западные страны отказывают Малайзии в полном доступе к расследованию.
Ранее частный детектив из Германии Йозеф Реш рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новые факты по делу MH17. Они, по мнению расследователя, указывают на причастность Киева к уничтожению самолета.
В России протестировали дальнобойный «военный интернет»
Российская армия опробовала работу дальнобойного «военного интернета». Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны сообщила газета «Известия».
Обмен данными обеспечивался высокозащищенной локальной беспроводной сетью. Она позволяла передавать файлы большого объема, в том числе аудио- и видеоинформацию, на расстояние более двух тысяч км.
В Минобороны подчеркнули, что все каналы связи надежно защищены от взлома, а данные шифруются.
Россия оспорит претензии «Нафтогаза» по Крыму
Россия собирается оспорить оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, которую ранее представил «НафтогазУкраины» по делу о потере активов в Крыму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста России.
Ранее «Нафтогаз» подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Предполагается, что суд вынесет решение не раньше конца следующего года.
В российском Минюсте сообщили, что подали заявление на участие России в этом процессе.
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