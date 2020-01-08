Трамп ответил на ракетный удар Ирана санкциями

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение»,— цитирует американского президента «КоммерсантЪ».

Трамп также пообещал, что пока он занимает пост президента США, у Ирана не будет ядерного оружия, а также призвал страны-гаранты заключить новую сделку с Ираном, отказавшись от существующего Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

СВПД был подписан США, Ираном, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией. В 2018 году США вышли из сделки.

