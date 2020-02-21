Новости за ночь: СМИ рассказали о «вмешательстве» России для переизбрания Трампа

Законодатели попросили разведку предоставить им материалы, на которых основываются эти выводы.

По сведениям некоторых источников NYT, Трамп уже отчитал покидающего должность и.о. директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот не помешал проведению брифинга. Американский лидер обеспокоен, что политические оппоненты могут использовать новые данные против него.

На брифинге присутствовал демократ, председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, сыгравший важную роль в процессе расследования по импичменту Трампа.

