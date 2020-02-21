Новости за ночь: СМИ рассказали о «вмешательстве» России для переизбрания Трампа
Американские разведчики пришли к выводу, что Россия уже начала «вмешательство» в президентские выборы 2020 года с целью помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Такая информация прозвучала на брифинге представителя разведки Шерби Пирсон для законодателей в Конгрессе США, утверждает издание The New York Times со ссылкой на пять источников.
Законодатели попросили разведку предоставить им материалы, на которых основываются эти выводы.
По сведениям некоторых источников NYT, Трамп уже отчитал покидающего должность и.о. директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот не помешал проведению брифинга. Американский лидер обеспокоен, что политические оппоненты могут использовать новые данные против него.
На брифинге присутствовал демократ, председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, сыгравший важную роль в процессе расследования по импичменту Трампа.
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