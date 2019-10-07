Новости за ночь: СМИ подсчитали число танков у России и НАТО
События минувшей ночи по версии НСН.
Подсчитано количество танков у России и стран НАТО
Американские СМИ подсчитали, сколько танков у НАТО и России. По их данным, Россия располагает самым большим в мире парком бронированных боевых машин. Отмечается, что количество танков в нем превосходит их общее число у стран-членов НАТО. Об этом написало американское издание We Are The Mighty, опираясь на данные сайта Global Firepower. Оно уточняет, что у России имеется около 22 тыс. танков, а у европейских стран-членов альянса этот показатель составляет чуть более 11 тысяч. Вместе с США и Канадой количество боевых машин достигает 18 тысяч. Кроме того, по сведениям издания, из стран НАТО больше всего танков у Турции (3,2 тысячи единиц).
На Украине обозначили «красные линии» в законе о статусе Донбасса
Спикер Верховной рады, глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков обнаружил в законе об особом статусе Донбасса «красные линии». В эфире телеканала «Украина» он заявил, что ключевой вопрос в этом документе - о выборах. По его мнению, они могут происходить только в соответствии с украинским законодательством. Спикер Рады также отметил, что выборы «могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия». Разумков подчеркнул, что провести выборы на юго-востоке Украины можно лишь тогда, когда Киев получит контроль над границей, а ОБСЕ признает их итоги. Он добавил, что украинские власти не будут нарушать эти «красные линии». По его словам, от их соблюдения «зависят территориальная целостность и суверенитет» страны.
Обнародован список городов с самой большой зарплатой в России
Составлен рейтинг городов-лидеров по уровню зарплат в России. В него вошли 100 крупнейших городов страны. По данным РИА Рейтинг, список возглавила Москва со среднемесячной заработной платой 96,9 тысяч рублей. На втором месте Южно-Сахалинск (90,6), на третьем - Салехард (88). В десятку регионов, с лучшими средними зарплатами (за вычетом НДФЛ) также вошли Сургут (75,8), Ханты-Мансийск (71,6), Магадан (82,9), Санкт-Петербург (63,8), Тюмень (53,6), Нижневартовск (64,6) и Петропавловск-Камчатский (80,4). В конце списка, на сотом месте, оказался город Шахты с показателем 26,6 тыс. руб. Данные рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года.
В России начнут стимулировать накопление негосударственной пенсии
В России планируют создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. Как пишут «Известия», на этой неделе на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы парламентарии намерены внести эту работу в план на 2019–2020 годы. По словам главы группы, члена думского комитета по финрынку Дмитрия Скриванова, задача депутатов — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию. В том числе за счет налогового стимулирования — например, увеличения максимального вычета до 52 тыс. рублей.
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