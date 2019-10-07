Новости за ночь: СМИ подсчитали число танков у России и НАТО

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Спикер Верховной рады, глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков обнаружил в законе об особом статусе Донбасса «красные линии». В эфире телеканала «Украина» он заявил, что ключевой вопрос в этом документе - о выборах. По его мнению, они могут происходить только в соответствии с украинским законодательством. Спикер Рады также отметил, что выборы «могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия». Разумков подчеркнул, что провести выборы на юго-востоке Украины можно лишь тогда, когда Киев получит контроль над границей, а ОБСЕ признает их итоги. Он добавил, что украинские власти не будут нарушать эти «красные линии». По его словам, от их соблюдения «зависят территориальная целостность и суверенитет» страны.



