Новости за ночь: СМИ подсчитали число танков у России и НАТО

Американские СМИ подсчитали, сколько танков у НАТО и России. По их данным, Россия располагает самым большим в мире парком бронированных боевых машин. Отмечается, что количество танков в нем превосходит их общее число у стран-членов НАТО. Об этом написало американское издание We Are The Mighty, опираясь на данные сайта Global Firepower. Оно уточняет, что у России имеется около 22 тыс. танков, а у европейских стран-членов альянса этот показатель составляет чуть более 11 тысяч. Вместе с США и Канадой количество боевых машин достигает 18 тысяч. Кроме того, по сведениям издания, из стран НАТО больше всего танков у Турции (3,2 тысячи единиц).