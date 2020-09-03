Новости за ночь: Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летней годовщины победы во Второй мировой войне.

Как сообщает RT, Си Цзиньпин в своём послании пообещал защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок, а также заявил о намерении укреплять отношения с Москвой.

Путин в ответном послании упомянул о важности любым попыткам искажения истории. Накануне, выступая в ходе всероссийского открытого урока для школьников назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто соглашается с переписыванием истории.

