Новости за ночь: Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летней годовщины победы во Второй мировой войне.
Как сообщает RT, Си Цзиньпин в своём послании пообещал защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок, а также заявил о намерении укреплять отношения с Москвой.
Путин в ответном послании упомянул о важности любым попыткам искажения истории. Накануне, выступая в ходе всероссийского открытого урока для школьников назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто соглашается с переписыванием истории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru