В Сирии подорвали колонну американских военных
Взрывное устройство сработало у топливной заправки на пути следования колонны сил международной коалиции. В материале сирийского государственного агентства SANA конвой описан как «колонна техники американских оккупантов».
Инцидент произошёл у населенного пункта Эс-Сабха на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Были ли пострадавшие, не ясно: американцы сразу оцепили место взрыва. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
На днях в этом же населённом пункте прогремел ещё один взрыв, предположительно, устроенный боевиками запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство». Тогда пострадали несколько арабо-курдских бойцов, уточняет телеграм-канал Directorate 4.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- «Разжалованный» схиигумен отказался покидать монастырь
- В Сирии подорвали колонну американских военных
- Адвокат: Автомобиль Ефремова был исправен в момент ДТП
- Путин пошутил по поводу флага ЛГБТ на здании посольства США
- Вирусолог Альштейн: До коллективного иммунитета от COVID-19 еще далеко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru