В Сирии подорвали колонну американских военных

Взрывное устройство сработало у топливной заправки на пути следования колонны сил международной коалиции. В материале сирийского государственного агентства SANA конвой описан как «колонна техники американских оккупантов».

Инцидент произошёл у населенного пункта Эс-Сабха на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Были ли пострадавшие, не ясно: американцы сразу оцепили место взрыва. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

На днях в этом же населённом пункте прогремел ещё один взрыв, предположительно, устроенный боевиками запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство». Тогда пострадали несколько арабо-курдских бойцов, уточняет телеграм-канал Directorate 4.

