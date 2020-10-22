В чем сила и почему Путин боится простудиться

Коронавирус никуда не отступил и по-прежнему представляет серьезную угрозу, констатировал Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, России в период пандемии удалось найти баланс между экономической и социальной сферами. Система здравоохранения сработала эффективно, были сформированы резервы коек, появились новые лекарства, и сейчас нет необходимости вновь вводить ограничения по весеннему сценарию и закрывать предприятия, сказал Путин. Государству удалось поддержать граждан, малый и средний бизнес, а также отдельные отрасли; сейчас экономика находится в стадии восстановления, заверил президент.

Влияние пандемии коронавируса на настоящее и будущее человечества еще предстоит осмыслить, однако уже очевидно, что она только ускорила появление новых форм организации труда, включая удаленную работу, - указал Владимир Путин.

«Удаленная, дистанционная работа - это не просто вынужденные меры предосторожности в период пандемии. По сути, речь идет о новых формах организации труда, занятости, социального взаимодействия, да и просто человеческого общения. С развитием технологического прогресса эти изменения абсолютно неизбежны, а стечение обстоятельств только ускорило эти процессы», - сказал он.

Сохраняющаяся угроза коронавируса «усиливает ощущение, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», заявил Владимир Путин. Впрочем, по его словам, Россия адекватно оценивает свои возможности, а сам он испытывает гордость за Россию и за сограждан. И обратился к недоброжелателям России:

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах».

Коснулся президент России и вопроса взаимоотношений государства и общества. Рассуждая о том, в чем заключается сила государства, в качестве неверных ответов Владимир Путин перечислил все то, что характерно для современной России:

«Встает вопрос: а что такое сильное государство? В чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи вооруженной силы и оборонного потенциала (…) Убежден, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чем сила государства», - сказал Владимир Путин.

«Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней». «Брат-2», если кто не помнит.

