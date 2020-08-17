Новости за ночь: Пушков назвал главную слабость Лукашенко

«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции», - написал сенатор в своём telegram-канале.

По официальным данным, Лукашенко выиграл выборы президента с 80,1% голосов. Однако оппозиция в этот результат не верит и говорит о массовых фальсификациях. Через несколько дней после выборов в ЦИК республики заявили, что посмотреть данные голосования по отдельным участкам уже невозможно.

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошёл митинг в поддержку Лукашенко, на который людей привозили автобусами из разных регионов. Лукашенко подчеркнул, что фальсификаций не было и уходить он не собирается. Государственные каналы не вели его прямую трансляцию. Позже в белорусском МВД оценили численность участников акции в 65 тысяч человек, передаёт RT.

Оппозиция ставит эту цифру под сомнение. По фотографиям с места событий можно утверждать, что прошедший затем митинг против Лукашенко собрал гораздо больше участников. Он проходил не только в Минске, но и в других городах страны.

