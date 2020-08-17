Новости за ночь: Пушков назвал главную слабость Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может проиграть борьбу за сохранение власти из-за слабой информационной политики, крайне важной в периоды национальных кризисов. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, сообщает телеканал «360».
С его точки зрения, после проигрыша на информационном поле «неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти». Положение Лукашенко ухудшает именно слабая информационная политика, подчеркнул Пушков.
«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, — верный рецепт информационного проигрыша оппозиции», - написал сенатор в своём telegram-канале.
По официальным данным, Лукашенко выиграл выборы президента с 80,1% голосов. Однако оппозиция в этот результат не верит и говорит о массовых фальсификациях. Через несколько дней после выборов в ЦИК республики заявили, что посмотреть данные голосования по отдельным участкам уже невозможно.
В воскресенье, 16 августа, в Минске прошёл митинг в поддержку Лукашенко, на который людей привозили автобусами из разных регионов. Лукашенко подчеркнул, что фальсификаций не было и уходить он не собирается. Государственные каналы не вели его прямую трансляцию. Позже в белорусском МВД оценили численность участников акции в 65 тысяч человек, передаёт RT.
Оппозиция ставит эту цифру под сомнение. По фотографиям с места событий можно утверждать, что прошедший затем митинг против Лукашенко собрал гораздо больше участников. Он проходил не только в Минске, но и в других городах страны.
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