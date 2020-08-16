Лукашенко заявил о гибели Белоруссии как государства в случае повторных выборов

«Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», - цитирует Лукашенко ТАСС.

Президент Белоруссии считает, что выборы 9 августа состоялись. Лукашенко считает, что не может быть фальсификации итогов выборов с результатом свыше 80%

Напомним, массовые протесты начались после обнародования итогов президентских выборов в Белоруссии 9 августа. Митингующие призывали остановить фальсификацию данных. По сведениям МВД Белоруссии, за неделю протестных акций пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел. Произошли задержания свыше 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Погиб 34-летний предприниматель Александр Тарайковский.

