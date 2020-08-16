Лукашенко заявил о гибели Белоруссии как государства в случае повторных выборов

Белоруссия погибнет как государство, если в стране будут организованы повторные выборы президента, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на митинге в поддержку спокойствия, мира и безопасности в Минске.

Лукашенко: «Страну никому не отдадим»

«Натовское руководство призывает нас провести новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, то погибнем как государство», - цитирует Лукашенко ТАСС.

Президент Белоруссии считает, что выборы 9 августа состоялись. Лукашенко считает, что не может быть фальсификации итогов выборов с результатом свыше 80%

Напомним, массовые протесты начались после обнародования итогов президентских выборов в Белоруссии 9 августа. Митингующие призывали остановить фальсификацию данных. По сведениям МВД Белоруссии, за неделю протестных акций пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел. Произошли задержания свыше 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Погиб 34-летний предприниматель Александр Тарайковский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаБелоруссияАлександр Лукашенко
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