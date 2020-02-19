Новости за ночь: Названы пункты Минских соглашений, которые выполняет Украина

По словам российского дипломата, это пункты о работе контактной группы в Минске и о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает ТАСС.

Небензя добавил, что многие влиятельные украинские чиновники настроены саботировать Минские соглашения. Дипломат также отметил, что Москву тревожат попытки Киева подменить минскую формулу урегулирования «нормандским» и другими форматами, пишет RT.

