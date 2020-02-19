Новости за ночь: Названы пункты Минских соглашений, которые выполняет Украина

19 февраля 202007:23

Власти Украины выполняют только два из 13 пунктов комплекса Минских соглашений по Донбассу, заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

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По словам российского дипломата, это пункты о работе контактной группы в Минске и о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает ТАСС.

Небензя добавил, что многие влиятельные украинские чиновники настроены саботировать Минские соглашения. Дипломат также отметил, что Москву тревожат попытки Киева подменить минскую формулу урегулирования «нормандским» и другими форматами, пишет RT.

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ФОТО: pixabay.com
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