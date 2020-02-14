Вопрос ребром. Путин предъявил Зеленскому минские договорённости
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, собирается ли Киев в действительности выполнять минские соглашения по урегулированию в Донбассе. Об этом информирует официальный сайт Кремля.
Вопрос российский лидер задал «в связи с известными высказываниями представителей украинского руководства», — отмечается в сообщении.
Путин подчеркнул необходимость всеобъемлющей и безусловной реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых на саммитах «нормандского формата», в том числе в Париже в декабре прошлого года.
Президенты также обсудили меры, которые могут обеспечить устойчивый режим прекращения огня в Донбассе, дальнейшее разведение сил по линии соприкосновения, а также работы по разминированию, уточняет «Свободная пресса».
При этом в офисе президента Украины заявили ранее, что оба лидера обсудили по телефону подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
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