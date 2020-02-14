Вопрос ребром. Путин предъявил Зеленскому минские договорённости

Путин подчеркнул необходимость всеобъемлющей и безусловной реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых на саммитах «нормандского формата», в том числе в Париже в декабре прошлого года.

Президенты также обсудили меры, которые могут обеспечить устойчивый режим прекращения огня в Донбассе, дальнейшее разведение сил по линии соприкосновения, а также работы по разминированию, уточняет «Свободная пресса».

При этом в офисе президента Украины заявили ранее, что оба лидера обсудили по телефону подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».

