Эрдоган объявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении в сирийской провинции Идлиб восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» российского производства. Об этом он рассказал представителям СМИ по возвращении из поездки в Брюссель.

По утверждению Эрдогана, комплексы были ликвидированы в результате атаки с воздуха боевых беспилотных аппаратов. По словам турецкого лидера, это очень дорогие и важные системы сирийской противовоздушной обороны передает издание Sabah.

На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. По итогам встречи они подтвердили неизменность «астанинского формата» и объявили, что договорились о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы в регионе.

Кроме того, Москва и Анкара согласились совместно патрулировать стратегически важную трассу М4 в сирийской провинции, которую сейчас контролируют боевики.

Сохранил лицо? Эрдоган и Путин согласовали прекращение огня в Сирии

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали наступление на позиции сирийской армии. В результате ответного огня погибли более 30 турецких военнослужащих, которые не должны были находится в этом районе. В ответ Эрдоган заявил о массированных обстрелах сирийских подразделений.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не исключает возможность оказания помощи Турции по линии НАТО в связи с событиями в Идлибе. Джеффри подтвердил, что Анкара, согласно четвёртой статье Устава НАТО, уже обратилась к странам альянса за поддержкой, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mil.ru
ТЕГИ:Панцирь С-1ЭрдоганСирия