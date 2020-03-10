Эрдоган объявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об уничтожении в сирийской провинции Идлиб восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» российского производства. Об этом он рассказал представителям СМИ по возвращении из поездки в Брюссель.

По утверждению Эрдогана, комплексы были ликвидированы в результате атаки с воздуха боевых беспилотных аппаратов. По словам турецкого лидера, это очень дорогие и важные системы сирийской противовоздушной обороны передает издание Sabah.

На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции в связи с обострением ситуации в Идлибе. По итогам встречи они подтвердили неизменность «астанинского формата» и объявили, что договорились о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы в регионе.

Кроме того, Москва и Анкара согласились совместно патрулировать стратегически важную трассу М4 в сирийской провинции, которую сейчас контролируют боевики.