Новости за ночь: МИД заявил протест Украине из-за «выходок» в День России

Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в министерство иностранных дел Украины из-за антироссийской акции, устроенной в День России 12 июня, сообщили в российском МИД. С помощью специального оборудования на фасад здания дипломатического представительства были спроецированы изображения русофобского содержания, пишут «Известия».

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Российские дипломаты назвали произошедшее «отвратительной антироссийской выходкой». Они также отметили, что в тот день департамент контрразведки СБУ отметился «креативностью», разместив свою эмблему на зданиях и билбордах у российских генконсульств во Львове, в Одессе и Харькове.

Как сообщает РИА ФАН, в своей ноте протесте российское посольство указало на нежелание украинской стороны выполнять международные обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях. Дипломаты надеются, что Киев всё же создаст нормальные условия для коллег, работающих на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоМИДУкраина
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