Новости за ночь: МИД заявил протест Украине из-за «выходок» в День России

Российские дипломаты назвали произошедшее «отвратительной антироссийской выходкой». Они также отметили, что в тот день департамент контрразведки СБУ отметился «креативностью», разместив свою эмблему на зданиях и билбордах у российских генконсульств во Львове, в Одессе и Харькове.

Как сообщает РИА ФАН, в своей ноте протесте российское посольство указало на нежелание украинской стороны выполнять международные обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях. Дипломаты надеются, что Киев всё же создаст нормальные условия для коллег, работающих на Украине.

