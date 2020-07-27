Новости за ночь: МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Власти Германии выступают против присоединения России к формату стран большой семёрки (G7), в который наряду с нею сейчас входят США, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония. Об этом в интервью немецкой прессе заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Глава германской дипломатии отметил, что Россию исключили из G7 из-за присоединения Крыма и войны на востоке Украины. Пока эти вопросы не решены, Маас не видит возможности возвращения России в этот международный клуб.
Ранее против возвращения России в G7 высказались власти Франции и Канады. В ответ на это выступление российский сенатор Алексей Пушков назвал участие самой Канады в этом формате «атавизмом».
За приглашение президента России Владимира Путина в G7 ранее выступал американский лидер Дональд Трамп.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru