Новости за ночь: МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Власти Германии выступают против присоединения России к формату стран большой семёрки (G7), в который наряду с нею сейчас входят США, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония. Об этом в интервью немецкой прессе заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Глава германской дипломатии отметил, что Россию исключили из G7 из-за присоединения Крыма и войны на востоке Украины. Пока эти вопросы не решены, Маас не видит возможности возвращения России в этот международный клуб.

Ранее против возвращения России в G7 высказались власти Франции и Канады. В ответ на это выступление российский сенатор Алексей Пушков назвал участие самой Канады в этом формате «атавизмом».

За приглашение президента России Владимира Путина в G7 ранее выступал американский лидер Дональд Трамп.

