Новости за ночь: Война в Сирии закончена

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Война в Сирии завершилась, страна постепенно возвращается к мирной жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

Глава ведомства отметил, что напряженность сохраняется в отдельных районах Сирии, неподконтрольных Дамаску: в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.

