Новости за ночь: Война в Сирии закончена

13 сентября07:34

Главные события за ночь по версии НСН.

1

Лавров объявил о завершении войны в Сирии

Война в Сирии завершилась, страна постепенно возвращается к мирной жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

Глава ведомства отметил, что напряженность сохраняется в отдельных районах Сирии, неподконтрольных Дамаску: в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат. 

2

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

Отмена устаревших советских нормативных актов не может изменит продолжительность рабочего дня, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что до конца года будет отменено действие всех советских нормативных актов, в том числе декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Чуйченко подчеркнул, что у правительства нет компетенции для отмены установленных норм продолжительности рабочего дня. 

3

Сноуден назвал условие своего возвращения в США

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, назвал условие своего возвращения в США. Он заявил, что готов предстать перед судом на родине, если процесс над ним будет справедливым и объективным.

Сноуден подчеркнул, что хотел бы донести до присяжных причины, по которым он раскрыл секретную информацию. Также он заявил, что в этом случае жюри присяжных должно получить доступ к засекреченным материалам. 

4

Повышение МРОТ затронет больше 3 миллионов россиян

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет 3,2 млн граждан России. Такие данные привел труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Половина этих людей занята в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее правительство одобрило повышение МРОД для отдельных категорий граждан до 12 130 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. 

5

В Германии пожаловались на «проклятое» советское наследие

Немецкий таблоид Bild сообщил о том, что наследие, оставшееся после вывода советских войск из Германии, превратилось в обломки, на которых лежит «проклятие». Немецкие журналисты объяснили, что речь идет о невозможности избавиться от следов пребывания советских военных.

После выхода советских частей в распоряжении объединенной Германии остались 300 гектаров казарм. Часть из них была снесена, однако оставшиеся находятся под охраной как исторические памятники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияСноуденЛавров