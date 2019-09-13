Новости за ночь: Война в Сирии закончена
Главные события за ночь по версии НСН.
Лавров объявил о завершении войны в Сирии
Война в Сирии завершилась, страна постепенно возвращается к мирной жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».
Глава ведомства отметил, что напряженность сохраняется в отдельных районах Сирии, неподконтрольных Дамаску: в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.
В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня
Отмена устаревших советских нормативных актов не может изменит продолжительность рабочего дня, заявил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что до конца года будет отменено действие всех советских нормативных актов, в том числе декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Чуйченко подчеркнул, что у правительства нет компетенции для отмены установленных норм продолжительности рабочего дня.
Сноуден назвал условие своего возвращения в США
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, назвал условие своего возвращения в США. Он заявил, что готов предстать перед судом на родине, если процесс над ним будет справедливым и объективным.
Сноуден подчеркнул, что хотел бы донести до присяжных причины, по которым он раскрыл секретную информацию. Также он заявил, что в этом случае жюри присяжных должно получить доступ к засекреченным материалам.
Повышение МРОТ затронет больше 3 миллионов россиян
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет 3,2 млн граждан России. Такие данные привел труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Половина этих людей занята в государственных и муниципальных учреждениях.
Ранее правительство одобрило повышение МРОД для отдельных категорий граждан до 12 130 рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
В Германии пожаловались на «проклятое» советское наследие
Немецкий таблоид Bild сообщил о том, что наследие, оставшееся после вывода советских войск из Германии, превратилось в обломки, на которых лежит «проклятие». Немецкие журналисты объяснили, что речь идет о невозможности избавиться от следов пребывания советских военных.
После выхода советских частей в распоряжении объединенной Германии остались 300 гектаров казарм. Часть из них была снесена, однако оставшиеся находятся под охраной как исторические памятники.
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