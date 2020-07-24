Новости за ночь: Китай потребовал закрыть американское консульство в Чэнду
Власти Китая потребовали от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление МИД КНР. Американцы получили соответствующее уведомление утром 24 июля.
Такая мера принята в ответ на требование администрации Дональда Трампа закрыть консульство Китая в Хьюстоне, штат Техас. Американский лидер дал понять, что за этим шагом могут последовать и другие.
У США пять консульств на территории материкового Китая: в Гуанчжоу, Шэньяне, Нанхая, Чэнду и Ухане. Американцы ранее сами эвакуировали своих дипломатов из Уханя из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Работа консульства в Чэнду охватывала юго-западные регионы Китая, в том числе Гуйчжоу, Тибетский автономный район и город Чунцин.
Отношения между Китаем и США осложнились в последние месяцы. В Вашингтоне заявляли, что Пекин мог скрывать информацию о новом коронавирусе. Кроме того, американцы ввели санкции в отношении руководства ряда китайских технологических компаний за предполагаемое нарушение прав человека. США также критиковали китайский закон о госбезопасности в Гонконге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru