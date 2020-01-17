«Черные ящики» сбитого в Иране «Боинга» передадут Украине
Иран передаст украинским специалистам «черные ящики» сбитого под Тегераном пассажирского «Боинга», заявил в пятницу, 17 января министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. Об этом сообщает «Интерфакс».
Предполагается, что сначала доступ к ящикам в Иране получит международная группа специалистов с участием украинцев.
На следующей неделе на Украину приедет спецпредставитель правительства Ирана с извинениями и разъяснениями, добавил Пристайко.
Самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев. Погибли все находившиеся на борту – 176 человек, в том числе граждане Украины, Канады, Ирана.
Иранские власти заявили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, однако спустя три дня признали, что лайнер был сбит системой ПВО.
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