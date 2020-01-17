«Черные ящики» сбитого в Иране «Боинга» передадут Украине

Предполагается, что сначала доступ к ящикам в Иране получит международная группа специалистов с участием украинцев.

На следующей неделе на Украину приедет спецпредставитель правительства Ирана с извинениями и разъяснениями, добавил Пристайко.

Самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев. Погибли все находившиеся на борту – 176 человек, в том числе граждане Украины, Канады, Ирана.

Иранские власти заявили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, однако спустя три дня признали, что лайнер был сбит системой ПВО.

