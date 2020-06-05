Новости за ночь: Госдеп США призвал Россию уйти с Ближнего Востока

На протяжении 45 лет краеугольным камнем политики США было удерживание России в стороне от Ближнего Востока, но администрация Барака Обамы допустила «грубый промах» и позволила Москве укрепить свои позиции в регионе. Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер, передаёт RT.

По его мнению, Обама думал, что приход в Сирию поставит Россию в затруднительное положение, но в конечном счёте русские перевернули ход войны, что сохранило режим Башара Асада.

Шенкер утверждает, что Россия играет в регионе «деструктивную роль» и должна уйти с Ближнего Востока.

Ранее экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что израильтяне всегда считали США лидером на Ближнем Востоке. Он отметил устоявшуюся структуру взаимоотношений, напомнил о военной помощи Вашингтона и дипломатической поддержке со стороны американцев, подчеркнув, что Россия пока не может претендовать на такую роль.

