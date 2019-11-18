Новости за ночь: Европу призвали отказаться от газа из США
Главные события ночи по версии НСН.
В Европе призвали отказаться от сжиженного газа из США
Депутат бундестага Александер Ной заявил, что Европа не испытывает потребности в американском сжиженном природном газе (СПГ). Он призвал страны Евросоюза зеркально ответить США в случае, если они введут санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщают РИА Новости. По мнению Ноя, санкции ЕС могут касаться импорта США. Против строительства «Северного потока-2» выступают Украина, Польша, а также прибалтийские страны и США.
Алкоголь в России хотят запретить продавать с 22-х часов
В России предложили сократить время продажи спиртных напитков. Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направила соответствующее письмо в Минздрав, правительство, Минтруд, другие ведомства, пишут «Известия». Авторы инициативы предлагают на федеральном уровне запретить магазинам продавать алкоголь позднее 22:00. При этом регионы смогут устанавливать более жесткие ограничения. Местные власти, по мнению ОНФ, получат право полного запрета на реализацию алкогольных напитков в определенные дни, например, во время проведения спортивных мероприятий. Авторы инициативы полагают, что меры помогут сократить количество преступлений, которые граждане совершают в состоянии алкогольного опьянения.
Путин одобрил строительство автомобильного моста через Лену
Проект автомобильного моста через Лену в районе Якутска одобрил президент РФ Владимир Путин. По его словам, «ситуация созрела до реализации». В связи с этим правительству поручено представить предложения по этому поводу. Стоимость инфраструктурного объекта, протяженностью три километра с подходами к нему оценивается в 83 млрд рублей с НДС, пишет «Коммерсант». На реализацию проекта предусмотрен капитальный грант в 54 млрд рублей и участие частного инвестора. Предполагается, что для легковых автомобилей проезд по мосту будет бесплатным, а для остальных транспортных средств стоимость составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей в зависимости от категории и года реализации проекта.
Китай нащупал слабые места России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеются слабые стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu. В материале говорится, что у России четыре главных проблемы: демография, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка. Авторы статьи отмечают, что при этом Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в особенности из-за «ужасающей военной мощи» и огромной территории, поэтому никто не может ее игнорировать.
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