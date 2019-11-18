Новости за ночь: Европу призвали отказаться от газа из США

3

Проект автомобильного моста через Лену в районе Якутска одобрил президент РФ Владимир Путин. По его словам, «ситуация созрела до реализации». В связи с этим правительству поручено представить предложения по этому поводу. Стоимость инфраструктурного объекта, протяженностью три километра с подходами к нему оценивается в 83 млрд рублей с НДС, пишет «Коммерсант». На реализацию проекта предусмотрен капитальный грант в 54 млрд рублей и участие частного инвестора. Предполагается, что для легковых автомобилей проезд по мосту будет бесплатным, а для остальных транспортных средств стоимость составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей в зависимости от категории и года реализации проекта.

