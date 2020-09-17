Новости за ночь: Европарламент призвал заморозить активы фигурантов расследований Навального
Депутаты Европарламента считают, что Евросоюзу следует ужесточить санкционный режим в отношении России – в частности, заморозить европейские активы «коррумпированных лиц», упоминаемых в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции от евродепутатов, голосование по которому пройдёт в четверг в ЕП.
Европейские депутаты также призывают провести независимое международное расследование инцидента с Навальным при участии ЕС, ООН и ОЗХО, называя произошедшее «частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции».
Авторы проекта резолюции выступают за блокировку «Северного потока-2» и, помимо прочего, хотят потребовать от России отменить или доработать законы, устанавливающие приоритет российского законодательства над международным. Такой пункт в июле был закреплён в Конституции РФ.
Власти Германии считают, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Политик приходит в себя в немецкой клинике Charite. Российская сторона требует предоставить доказательства в подтверждение версии отравления.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил назвать санкции ЕС за нарушение прав человека именем Навального, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 670 / сут.
Умерли
18 917+132 / сут.
Выздоровели
890 тыс.+5 809 / сут.
- Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Сибири и на Дальнем Востоке
- СМИ: Финансирование нацпроектов урежут на 600 млрд рублей
- Опрос: 40% россиян выступили за захоронение Ленина
- Новости за ночь: Льготные авиабилеты предлагают продавать онлайн
- Новости за ночь: Китай заявил о нерушимой дружбе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru