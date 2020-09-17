Новости за ночь: Европарламент призвал заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента считают, что Евросоюзу следует ужесточить санкционный режим в отношении России – в частности, заморозить европейские активы «коррумпированных лиц», упоминаемых в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции от евродепутатов, голосование по которому пройдёт в четверг в ЕП.

Европейские депутаты также призывают провести независимое международное расследование инцидента с Навальным при участии ЕС, ООН и ОЗХО, называя произошедшее «частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции».

Авторы проекта резолюции выступают за блокировку «Северного потока-2» и, помимо прочего, хотят потребовать от России отменить или доработать законы, устанавливающие приоритет российского законодательства над международным. Такой пункт в июле был закреплён в Конституции РФ.

Власти Германии считают, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Политик приходит в себя в немецкой клинике Charite. Российская сторона требует предоставить доказательства в подтверждение версии отравления.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил назвать санкции ЕС за нарушение прав человека именем Навального, отмечает RT.

