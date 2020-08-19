Новости за ночь: Демократы официально выдвинули Джо Байдена в президенты США
Политик Джо Байден официально выбран кандидатом от Демократической партии США на пост президента страны, сообщает RT.
Байден – бывший вице-президент США при администрации Барака Обамы (2009-2017). Обама уже поздравил коллегу в «Твиттере», написав, что гордится им.
Congrats, Joe. I’m proud of you. https://t.co/YVyctn5o3N— Barack Obama (@BarackObama) August 19, 2020
Выдвижение Байдена приветствовал и республиканец, бывший госсекретарь США при администрации Джорджа Буша-младшего Колин Пауэлл.
«Он будет доверять нашим дипломатам и нашей разведке, а не лести диктаторов и деспотов», приводит CNN слова Пауэлла о Байдене.
Действующий президент США Дональд Трамп, планирующий переизбраться, считает оппонента слабым противником. Трамп сказал соратникам, что Байдену будет не под силу тягаться с такими «шахматистами мирового класса» во внешней политике, как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Тайип Эрдоган.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
- Новости за ночь: СК возбудил дело из-за гибели генерал-майор в Сирии
- Новости за ночь: Демократы официально выдвинули Джо Байдена в президенты США
- СМИ заметили в Минске самолёт директора ФСБ
- В России предложили создать госагентство информационных технологий
- Ученые подсчитали количество пластика в Атлантическом океане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru