Новости за ночь: Демократы официально выдвинули Джо Байдена в президенты США

Политик Джо Байден официально выбран кандидатом от Демократической партии США на пост президента страны, сообщает RT.

Байден – бывший вице-президент США при администрации Барака Обамы (2009-2017). Обама уже поздравил коллегу в «Твиттере», написав, что гордится им.

Выдвижение Байдена приветствовал и республиканец, бывший госсекретарь США при администрации Джорджа Буша-младшего Колин Пауэлл.

«Он будет доверять нашим дипломатам и нашей разведке, а не лести диктаторов и деспотов», приводит CNN слова Пауэлла о Байдене.

Действующий президент США Дональд Трамп, планирующий переизбраться, считает оппонента слабым противником. Трамп сказал соратникам, что Байдену будет не под силу тягаться с такими «шахматистами мирового класса» во внешней политике, как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Тайип Эрдоган.

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