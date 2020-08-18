Новости за ночь: Трамп причислил Путина к «шахматистам мирового класса»

Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику на президентских выборах, демократу Джо Байдену будет не под силу тягаться и работать на равных с другими президентами – «шахматистами мирового класса».

К числу таких высококлассных «шахматистов» американский президент причислил Владимира Путина, его турецкого коллегу Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет РИА ФАН.

Выступая перед сторонниками Висконсине, Трамп дал понять, что Байден их уровню не соответствует, поскольку даже его лучшие годы в политике «не были такими уж замечательными».

Ранее Трамп выступал за приглашение Путина на саммит «большой семёрки» (G7) – формата, из которого Россия в своё время была исключена.

