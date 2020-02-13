Нового губернатора Калужской области выберут 13 сентября

13 февраля 202020:32

Выборы губернатора Калужской области состоятся по плану в единый день голосования 13 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко.

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Ранее сегодня стало известно, что российский президент Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года.

Как заявил агентству Шевченко, губернаторский срок у Артамонова заканчивался в текущем году, поэтому выборы пройдут планово. Губернатор избирается сроком на 5 лет. В настоящее время обязанности губернатора региона выполняет Владислав Шапша.

Ранее РБК сообщало, что Артамонов может перейти в Совет Федерации и стать главой комитета по бюджету

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