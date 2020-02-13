Нового губернатора Калужской области выберут 13 сентября
Выборы губернатора Калужской области состоятся по плану в единый день голосования 13 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Евгения Шевченко.
Ранее сегодня стало известно, что российский президент Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года.
Как заявил агентству Шевченко, губернаторский срок у Артамонова заканчивался в текущем году, поэтому выборы пройдут планово. Губернатор избирается сроком на 5 лет. В настоящее время обязанности губернатора региона выполняет Владислав Шапша.
Ранее РБК сообщало, что Артамонов может перейти в Совет Федерации и стать главой комитета по бюджету
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