Нового генсека ОДКБ Тасмагамбетова представили на заседании постоянного совета

Экс-посла Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова представили в качестве нового генерального секретаря ОДКБ на заседании постоянного совета организации. Об этом сообщает посольство Белоруссии в Москве.

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«Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе заседания постоянного совета ОДКБ представил нового генерального секретаря Организации, представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Решение о назначении Тасмагамбетова было принято в ноябре в ходе заседания Совета коллективной безопасности в Ереване, напоминает RT. Новый генсек ОДКБ будет занимать свой пост в течение трех лет.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БелоруссияПосольствоОДКБ
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