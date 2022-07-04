Новое правительство Херсонской области начнет работу с 5 июля

Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что новое сформированное правительство Херсонской области приступит к работе с 5 июля.

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Стремоусов добавил, что временная государственная администрация останется и продолжит регулировать вопросы в регионе.

Он подчеркнул, что цель нового правительства - сформировать органы власти по канонам Российской Федерации.

Замглавы ВГА также сообщил, что высшим должностным лицом региона остается Владимир Сальдо.





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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство
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