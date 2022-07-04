Новое правительство Херсонской области начнет работу с 5 июля
Замглавы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что новое сформированное правительство Херсонской области приступит к работе с 5 июля.
Стремоусов добавил, что временная государственная администрация останется и продолжит регулировать вопросы в регионе.
Он подчеркнул, что цель нового правительства - сформировать органы власти по канонам Российской Федерации.
Замглавы ВГА также сообщил, что высшим должностным лицом региона остается Владимир Сальдо.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Чикаго
- Новое правительство Херсонской области начнет работу с 5 июля
- Трамп заявил, что ситуацию на Украине можно было избежать
- Шольц: Германии необходимо действовать быстро, чтобы справиться с исторической инфляцией
- Группа «Сафмар» планирует сменить названия отелей мировых сетей в Москве
- СМИ: газовый концерн Uniper SE ведет переговоры с правительством ФРГ о помощи в размере €9 млрд
- В Нидерландах диагностировали первый случай оспы обезьян у человека
- Финляндия и Швеция закончили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд
- В Каракалпакии в ходе беспорядков погибли 14 гражданских лиц и 4 полицейских
- Третьяк обратился в госорганы за подробностями о деле Федотова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru