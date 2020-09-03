«Новичок» или панкреатит? На Россию могут наложить санкции из-за Навального

Власти Германии в среду заявили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли химическое отравляющее вещество группы «Новичок». Немецкое правительство подчеркнуло, что такой вывод сделали военный эксперты Бундесвера и верность их заключения не вызывает никаких сомнений. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Навального жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Германии информацию о возможном отравлении Навального «Новичком». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Германию вернуться в «правовое поле» для расследования инцидента с Навальным.

При этом российские криминалисты не нашли в организме Навального следов отравляющих веществ. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Навальному поставили основной диагноз - нарушение углеводного обмена, а сопутствующий – панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН усомнился в версии, что оппозиционера отравили «Новичком».

«Новичок относится к категории боевых отравляющих веществ. Контакт с этим веществом приводит сразу к немедленной смерти» - сказал Михайлов.

Он напомнил, что все пробы анализов Навального находятся в России и в них не обнаружены яды, включая «Новичок». По мнению генерала ФСБ, если у экспертов была цель найти «Новичок», то его и нашли.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН также выразил сомнение в отравлении Навального «Новичком».

«Думаю, это что-то другое. Общее у всех этих историй просматривается только одно: скорее всего, это какие-то спецсредства, которые находятся на вооружении у спецслужб различных стран. «Новичком» за последние 30 лет больше всего занимались британцы в Портон-Дауне. Был проект, на который Пентагон потратил несколько миллионов долларов, британцы там активно участвовали. Все материалы, оборудование, технические регламенты – все вывезли к себе. Они то вносили «Новичок» в списки ОЗХО, то убирали. То есть они с ним лет 20 работали, это достоверно известно. Поэтому вопросы скорее к ним», - подчеркнул Никулин.

Тем не менее, фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключила, что страны ЕС и НАТО могут принять санкции против России из-за ситуации с Навальным. Позицию немецкого правящего блока поддержала Украина. Министерство иностранных дел страны призывало ввести санкции против России. Правда, представитель МИД РФ Захарова рассказала, что речи о санкциях во время визита российского посла во внешнеполитическое ведомство Германии не шло.