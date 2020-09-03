В США призвали остановить «Северный поток 2» из-за инцидента с Навальным
В США призвали остановить строительство «Северного потока 2» из-за инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который, предположительно, был отравлен веществом типа «Новичок». Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, с соответствующим предложением выступил сенатор-республиканец Том Коттон. По его словам, таким образом нужно «привлечь русских к ответственности».
Напомним, оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.
По предварительным данным, он был отравлен. В среду правительство Германии заявило по результатам токсилогического исследования, что отравление произошло веществом типа "Новичок".
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