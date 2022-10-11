Новая Зеландия ввела санкции против 75 российских чиновников и бизнесменов
Новая Зеландия ввела санкции против 75 россиян, заявила глава МИД страны Нанайя Махут в эфире 1News.
По ее словам, санкции затронули 51 гражданина и 24 должностных лица, которые связаны с вхождением в состав России новых территорий.
Так, под санкции в этот раз попали глава РЖД Олег Белозеров, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон и другие предприниматели.
Ограничения также затронули министров и глав городов в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
Ранее страна ввела санкции в отношении восьми россиян и организаций, которых считает причастными к кибератакам и «кампании по распространению дезинформации» на Украине.
В общей сложности Новая Зеландия ввела санкции против более 650 граждан и 55 организаций из России, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru