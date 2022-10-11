Новая Зеландия ввела санкции против 75 российских чиновников и бизнесменов

Новая Зеландия ввела санкции против 75 россиян, заявила глава МИД страны Нанайя Махут в эфире 1News.

По ее словам, санкции затронули 51 гражданина и 24 должностных лица, которые связаны с вхождением в состав России новых территорий.

Так, под санкции в этот раз попали глава РЖД Олег Белозеров, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава «Новатэка» Леонид Михельсон и другие предприниматели.