Новая соцсеть от Трампа появится в ближайшие два-три месяца

По его словам, это случится в течение двух-трех месяцев. Он отметил, что присутствие Трампа на сайте позволит новой платформе привлечь «десятки миллионов людей».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, поскольку социальная сеть «уже не та».

Экс-президент рассказал, что не хочет возвращаться к микроблогу, однако рассматривает вариант создания личного сайта. Кроме того, Трамп отметил, что в настоящее время пользуется огромной поддержкой, и после несостоявшегося импичмента её уровень только вырос.

