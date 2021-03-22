Новая соцсеть от Трампа появится в ближайшие два-три месяца
Бывший американский лидер Дональд Трамп может запустить собственную социальную платформу, заявил его советник Джейсон Миллер в эфире Fox News.
По его словам, это случится в течение двух-трех месяцев. Он отметил, что присутствие Трампа на сайте позволит новой платформе привлечь «десятки миллионов людей».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, поскольку социальная сеть «уже не та».
Экс-президент рассказал, что не хочет возвращаться к микроблогу, однако рассматривает вариант создания личного сайта. Кроме того, Трамп отметил, что в настоящее время пользуется огромной поддержкой, и после несостоявшегося импичмента её уровень только вырос.
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