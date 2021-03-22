Новая соцсеть от Трампа появится в ближайшие два-три месяца

Бывший американский лидер Дональд Трамп может запустить собственную социальную платформу, заявил его советник Джейсон Миллер в эфире Fox News.

Трамп допустил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году

По его словам, это случится в течение двух-трех месяцев. Он отметил, что присутствие Трампа на сайте позволит новой платформе привлечь «десятки миллионов людей».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, поскольку социальная сеть «уже не та».

Экс-президент рассказал, что не хочет возвращаться к микроблогу, однако рассматривает вариант создания личного сайта. Кроме того, Трамп отметил, что в настоящее время пользуется огромной поддержкой, и после несостоявшегося импичмента её уровень только вырос.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиСШАТрамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры