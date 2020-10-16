Новая дорожная карта по Донбассу учтёт особенности местной власти

Пункты об особенностях местного самоуправления на территории Донбасса будут включены в новою дорожную карту по урегулированию ситуации в регионе. Об этом рассказал глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Ранее в среду российский представитель в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается рассмотреть проект дорожной карты, тем самым саботируя переговоры. Рабочая группа по политическим вопросам получила предложение доработать проект и согласовать его к следующему заседанию, запланированному на 28 октября.

Леонид Кравчук сообщил изданию «Новости Донбасса», что разрабатываемые для дорожной карты условия касаются особенностей организации местной и исполнительной власти «в районах, неконтролируемых сегодня украинской властью».

Кравчук отметил, что Киев не будет возражать против появления в проекте всех наработок, полученных за годы переговоров по Донбассу. Глава украинской делегации предложил «взять оттуда все лучшее».

Кроме того, Леонид Кравчук подчеркнул, что в новом плане нет вопроса о местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Также Кравчук сообщил, что дорожная карта учтёт пункты, касающиеся урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе, вопрос обмена удерживаемыми лицами.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы. Они не будут проводиться на территории неподконтрольных украинским властям самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. Согласно решению Киева, жители этих территорий смогут принять участие в голосовании после передачи Киеву контроля над украино-российской границей и вывода всех вооружённых формирований из региона. При этом по Минским соглашениям предполагается организация местных выборов до установления контроля над границей.

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с осени 2014 года приняла три решения, регламентирующих необходимые шаги для деэскалации конфликта, однако военные столкновения между Киевом и ополчением продолжаются.

