В России заявили, что Украина саботирует переговоры по Донбассу
Украинская сторона саботирует выход из тупика на переговорах по ситуации в Донбассе. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
На заседании трёхсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе политик отметил, что киевская делегация отказывается рассмотреть проект дорожной карты, тем самым противодействуя выходу из переговорного тупика.
Также Грызлов рассказал, что на заседании было рассмотрено предложение по возобновлению минского переговорного процесса.
В среду состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. В заседании приняли участие уполномоченные представители Украины, России и ОБСЕ. Встреча прошла в формате видеоконференции.
По итогам встречи рабочей группе по политическим вопросам было предложено доработать представленный проект дорожной карты и согласовать его к следующему заседанию. Очередная встреча трёхсторонней контактной группы запланирована на 28 октября.
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