Новак: «Северный поток-2» достроен на 95%

«Северный поток – 2» — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — цитируют его «Известия».

Новак подчеркнул, что «проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства», поэтому страны, которые в нем участвуют, заинтересованы в завершении строительства, передает RT.

По мнению Новака, газопровод будет достроен, несмотря на препятствия со стороны США, которые пытаются затянуть процесс.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» мощностью в 55 млрд куб. м. строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу.

