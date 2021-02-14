Новак: «Северный поток-2» достроен на 95%
«Северный поток-2» на 95% достроен. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак 14 февраля в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
«Северный поток – 2» — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — цитируют его «Известия».
Новак подчеркнул, что «проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства», поэтому страны, которые в нем участвуют, заинтересованы в завершении строительства, передает RT.
По мнению Новака, газопровод будет достроен, несмотря на препятствия со стороны США, которые пытаются затянуть процесс.
Напомним, газопровод «Северный поток — 2» мощностью в 55 млрд куб. м. строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу.
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