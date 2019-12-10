Премьер-министр Украины предрек «газовую войну» с Россией

10 декабря 201914:41

Глава украинского правительства Алексей Гончарук после встречи в «нормандском формате» заявил, что Киев продолжит договариваться с Москвой по транзиту, однако переговоры, возможно, будут проходить на фоне «газовой войны».

Говоря о транзите газа через Украину, Путин дал сигнал Европе

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, комментируя итоги встречи в Париже, заявил, что Москва и Киев не смогли договориться относительно транзита газа.

В свою очередь исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что оппоненты «договорились продолжать договариваться».

Ранее Гончарук заявлял, что Украина не отступит от своих требований в переговорах с Россией, так как, по его словам, страна накопила достаточное количество газа в своих хранилищах. Киев по-прежнему будет настаивать на заключении 10-летнего контракта на поставку, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: facebook.com/PMHoncharuk
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