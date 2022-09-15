Новак: Путин и премьер Пакистана Шариф обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Кроме того, российский лидер дал поручение рассмотреть возможность поставок в Пакистан СПГ.

Президент России назвал Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии, отношения с котором складываются в абсолютно позитивном ключе. Путин также выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с гибелью людей от наводнения и заверил, что РФ готова оказать содействие.

Ранее в Пакистане из-за наводнений погибли более тысячи человек, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

