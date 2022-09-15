Новак: Путин и премьер Пакистана Шариф обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о встрече президента РФ Владимира Путина в Самарканде с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передают РИА Новости.
По его словам, лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере энергетики, а также возможность строительства газопровода Россия – Индийский океан.
Путин и Шариф договорились дать поручения проработать проект по строительству газовой магистрали.
Кроме того, российский лидер дал поручение рассмотреть возможность поставок в Пакистан СПГ.
Президент России назвал Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии, отношения с котором складываются в абсолютно позитивном ключе. Путин также выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу в связи с гибелью людей от наводнения и заверил, что РФ готова оказать содействие.
Ранее в Пакистане из-за наводнений погибли более тысячи человек, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru