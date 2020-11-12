Новак на посту вице-премьера продолжит курировать отношения РФ с ОПЕК
Александр Новак, назначенный во вторник вице-премьером РФ, продолжит курировать отношения с ОПЕК, передает ТАСС.
Ранее Новак и на посту главы Минэнерго отвечал за взаимодействие с этой организацией.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях на должности вице-премьера и пяти федеральных министров, сообщает RT.
Экс-министр энергетики Александр Новак стал заместителем председателя правительства РФ. Минэнерго вместо него возглавил Николай Шульгинов.
На должности министра природных ресурсов и экологии утверждён Александр Козлов, который ранее руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его на этом посту сменил Алексей Чекунков. Виталий Савельев стал министром транспорта РФ, министерство строительства и ЖКХ возглавил Ирек Файзуллин.
Согласно новому закону, членов правительства теперь назначают после согласования их кандидатур с Госдумой., как отмечает Ura.ru, Госдума РФ во вторник впервые утвердила новых министров.
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