Новак на посту вице-премьера продолжит курировать отношения РФ с ОПЕК

Александр Новак, назначенный во вторник вице-премьером РФ, продолжит курировать отношения с ОПЕК, передает ТАСС.

Ранее Новак и на посту главы Минэнерго отвечал за взаимодействие с этой организацией.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях на должности вице-премьера и пяти федеральных министров, сообщает RT.

Госдума утвердила Александра Новака на пост вице-премьера

Экс-министр энергетики Александр Новак стал заместителем председателя правительства РФ. Минэнерго вместо него возглавил Николай Шульгинов.

На должности министра природных ресурсов и экологии утверждён Александр Козлов, который ранее руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Его на этом посту сменил Алексей Чекунков. Виталий Савельев стал министром транспорта РФ, министерство строительства и ЖКХ возглавил Ирек Файзуллин.

Согласно новому закону, членов правительства теперь назначают после согласования их кандидатур с Госдумой., как отмечает Ura.ru, Госдума РФ во вторник впервые утвердила новых министров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОПЕКПравительство РоссииАлександр Новак
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