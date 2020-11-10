Госдума утвердила Александра Новака на пост вице-премьера

Госдума одобрила кандидатуру Александра Новака для назначения на должность заместителя председателя российского правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне предложил нынешнего главу Минэнерго сделать вице-премьером.

Калашников: неэффективно иметь столько вице-премьеров

Его место глава правительства предложил занять гендиректору «Русгидро» Николаю Шульгиновау.

Президент России Владимир Путин накануне провел перестановки в правительстве. Политологи рассказали «Газете.ру» о причинах изменений. В частности, политолог Константин Калачев полагает, что нынешняя ротация не имеет характер системной перестройки или глубокого реформирования.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГосдумаАлександр Новак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры