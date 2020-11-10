Госдума утвердила Александра Новака на пост вице-премьера
Госдума одобрила кандидатуру Александра Новака для назначения на должность заместителя председателя российского правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин накануне предложил нынешнего главу Минэнерго сделать вице-премьером.
Его место глава правительства предложил занять гендиректору «Русгидро» Николаю Шульгиновау.
Президент России Владимир Путин накануне провел перестановки в правительстве. Политологи рассказали «Газете.ру» о причинах изменений. В частности, политолог Константин Калачев полагает, что нынешняя ротация не имеет характер системной перестройки или глубокого реформирования.
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