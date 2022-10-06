Новак: Евросоюз сам создал для себя проблемы

Евросоюз запутался в собственных санкциях и их юридических последствиях. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает агентство Прайм.

По его словам, из-за огромного количества различных ограничений не удается вернуть турбины Siemens для «Северного потока».

Новак отметил, что ЕС сам создал для себя проблемы и теперь должен во всем разобраться.