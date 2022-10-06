Новак: Евросоюз сам создал для себя проблемы

Евросоюз запутался в собственных санкциях и их юридических последствиях. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает агентство Прайм.

По его словам, из-за огромного количества различных ограничений не удается вернуть турбины Siemens для «Северного потока».

Новак отметил, что ЕС сам создал для себя проблемы и теперь должен во всем разобраться.

Посол РФ в Канаде назвал абсурдными предложения удержать турбины для «Северного потока»

«Они должны вернуться к нормальной правовой базе, юридической, и это позволит нормально работать коммерческому проекту», — добавил вице-премьер.

Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что руководство страны начинает понимать безысходность своего положения без российского газа.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюзАлександр Новак
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