Новак анонсировал подписание межгосударственного договора между РФ и Ираном
В ближайшее время Россия и Иран выйдут на подписание межгосударственного договора , сообщил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер РФ Александр Новак.
В декабре страны подпишут соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом.
«А также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ - это межгосударственный договор», - заявил вице-премьер.
По словам Новака, президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе встречи 7 декабря обсудили вопросы торговли и финансово-банковских взаимоотношений.
Встреча Путина и Раиси в Москве продлилась более пяти часов. Большую часть времени лидеры общались за закрытыми дверями, отмечает «Радиоточка НСН».
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