Новак анонсировал подписание межгосударственного договора между РФ и Ираном

В декабре страны подпишут соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом.

«А также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ - это межгосударственный договор», - заявил вице-премьер.

По словам Новака, президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в ходе встречи 7 декабря обсудили вопросы торговли и финансово-банковских взаимоотношений.

Встреча Путина и Раиси в Москве продлилась более пяти часов. Большую часть времени лидеры общались за закрытыми дверями, отмечает «Радиоточка НСН».

