Норвежского посла вызвали в МИД из-за задержания российских граждан
Министерство иностранных дел России вызвало норвежского посла Роберта Квиле в связи с задержанием граждан России на территории Норвегии из-за якобы противоправного применения дронов. Об этом заявил МИД в своем официальном сообщении.
Как сообщалось ранее, окружной суд Хордаланна в Норвегии приговорил 34-летнего российского гражданина к трем месяцам тюремного заключения за запуск дронов. Обвинение отметило, что обвиняемый запускал БПЛА в 16 местах Норвегии. По словам мужчины, он является сотрудником турагентства и не знал о существовании запрета.
МИД подчеркнул в беседе с норвежским дипломатом недопустимость подобных действий. В ведомстве назвали судебные решения в отношении соотечественников несправедливыми и политически мотивированными.
Ранее прокуратура Норвегии обвинила российского бизнесмена Андрея Якунина в нарушении Закона о санкциях. Сообщается, что сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина проигнорировал положение, запрещающее россиянам использовать беспилотники на территории королевства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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